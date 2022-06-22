مباراة سوريا وفلسطين للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 17 سنة 2022

يتقابل منتخب سوريا للناشئين مع نظيره منتخب فلسطين اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 المقامة حاليًا بمدينة العقبة الأردنية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين للناشئين، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا للناشئين اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية والإمارات وقطر والكويت، بتوقيت ألمانيا والسويد، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

موعد مباراة سوريا وفلسطين للناشئين والقنوات الناقلة

بدأت بطولة غرب آسيا للناشئين أمس الثلاثاء بمباريات المجموعة الأولى، حيث فاز منتخب العراق على المنتخب اليمني بنتيجة 2-1، وتغلب منتخب الأردن على عمان بنتيجة 1-0، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين للناشئين مباشرة اليوم هي قناة اتحاد غرب آسيا الرسمية على اليوتيوب.

تضم المجموعة الثانية إلى جانب سوريا وفلسطين كل من الكويت ولبنان، يقام بين فرق المجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف المجموعة، موعد لعبة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.