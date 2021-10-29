مباراة سوريا وقطر.. موعد لعبة نسور قاسيون والعنابي الأولمبي والقنوات الناقلة تصفيات آسيا تحت 23

بواسطة محمود عطا الله
مباراة سوريا وقطر مباراة سوريا وقطر

يستضيف ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة القمة الكروية بين منتخبي سوريا وقطر الأولمبيين مساء الأحد 31 أكتوبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في تصفيات آسيا تحت 23 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة وسوريا وقطر الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة سوريا الأولمبي يوم الأحد بتوقيت السعودية والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأسترليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر الأولمبي
2 موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر الأولمبي

تلك المباراة تحمل عنوان “حسم التأهل”، لآن المنتخبين السوري والقطري لديهم فرصة نحو حسم صدارة المجموعة الأولى من تصفيات آسيا تحت 23 سنة منتخب قطر لديه ست نقاط والمنتخب السوري له 4 نقاط، في حين لدى المنتخب اليمني نقطة، ومنتخب سريلانكا بلا رصيد، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر الأولمبي هي قناة الكأس الرياضية.

موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2022 بطل المجموعة، بينما لدى صاحب المركز الثاني للتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب هذا المركز على مستوى التصفيات التي تضم 11 مجموعة، موعد لعبة سوريا وقطر الأولمبي يوم الأحد في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.
الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.
الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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