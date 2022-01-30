مباراة سوريا وكوريا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2022

يلتقي منتخب سوريا الأول مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 على استاد راشد في دبي بالإمارات ومباراة ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، ونُقدم أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية، كما نُقدم موعد لعبة سوريا يوم الخميس بتوقيت الإمارات والكويت والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية

المباراة الأخيرة بين المنتخبين والتي أقيمت في كوريا ضمن الدور الأول من تصفيات كأس العالم الحالية شهدت فوز منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، تاريخ مواجهات سوريا وكوريا شهد 9 مواجهات، حقق منتخب سوريا الفوز في مباراة واحدة، منتخب كوريا الجنوبية فاز في 6 مباريات، التعادل كان في 3 مباريات، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية فسوف تكون قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، كما ستكون منقولة على قناة SSC داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات.

موعد لعبة سوريا وكوريا في تصفيات كأس العالم

منتخب سوريا يأتي في المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2022 برصيد نقطتين، منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، خلف إيران التي تأهلت رسميًا للمونديال ووصلت لرصيد 19 نقطة، الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لبنان 5 نقاط، العراق 4 نقاط، موعد لعبة سوريا وكوريا يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.