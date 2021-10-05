مباراة سوريا وكوريا.. تعرف على موعد لعبة تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

يحل منتخب سوريا ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية، عصر يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية مباشرة حيث تترقب الجماهير حول العالم مشاهدة هذا اللقاء المرتقب، كما نقدم موعد مباراة سوريا اليوم الخميس بتوقيت الكويت والسعودية وقطر والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

منتخب سوريا يأتي في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد نقطة من تعادل مع الإمارات، منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني وله أربع نقاط من فوز على لبنان وتعادل مع العراق، يتصدر ترتيب تلك المجموعة منتخب إيران وله ست نقاط، لبنان والعراق في المركزين الخامس والسادس وكل منتخب له نقطة واحدة، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية مباشرة هي قناة SSC السعودية، كما تذيع البث المباشر للمباراة في بعض الدول قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

موعد مباراة سوريا وكوريا يوم الخميس

تاريخ مواجهات سوريا وكوريا شهد ثماني مباريات بين المنتخبين، حقق منتخب سوريا الفوز في مباراة واحدة، مقابل أربع مرات فوز للمنتخب الكوري الجنوبي، بينما كان التعادل حاضرا في ثلاث مباريات، موعد لعبة سوريا وكوريا يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 2 عصرا بتوقيت السعودية والكويت وسوريا وقطر.

الساعة 3 عصرا بتوقيت دبي.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 10 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.