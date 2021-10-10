مباراة سوريا ولبنان.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لها – تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب لبنان مساء يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 على ملعب الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا مباشرة، كما نستعرض معكم موعد لعبة سوريا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت جرينتش إنجلترا وعاصمتها لندن، وبتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم

يعود إلى صفوف منتخب سوريا في مباراته ضد لبنان الثنائي محمد عثمان وإياز عثمان بعد غيابهم عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب صعوبات في السفر إلى هناك، كل منتخب يبحث اليوم عن الفوز والنقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في التأهل لمونديال قطر 2022، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم فيمكن مشاهدة لعبة سوريا على شبكة الإنترنت عبر قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي الرسمية، كما تذيع المباراة قناة SSC5 السعودية، وإذا كنت في الإمارات يمكن مشاهدتها عبر قناة أبوظبي الرياضية.

موعد لعبة سوريا ولبنان يوم الثلاثاء

يتصدر منتخب إيران جدول ترتيب مجموعة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 9 نقاط، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط، ثم الإمارات ولبنان والعراق وكل منتخب لديه نقطتين، منتخب سوريا يأتي في المركز السادس برصيد نقطة واحدة، موعد مباراة سوريا ولبنان يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت السعودية وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش لندن بإنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت ملبورن وسيدني أستراليا.