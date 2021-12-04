مباراة سوريا وموريتانيا.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يختتم منتخب سوريا دور المجموعات من بطولة كأس العرب عندما يلتقي منتخب موريتانيا مساء الإثنين 6 ديسمبر 2021 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لتلك المقابلة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة سوريا وموريتانيا القادمة يوم الإثنين بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا

بعد خسارة المنتخب السوري في الجولة الأولى، قدم عرض جيد خلال الجولة الثانية، كما ظهر مع نسور قاسيون نجوم جدد وفي مقدمتهم الصاعد أوليفر كاسكاو، تقام لعبة سوريا القادمة على استاد الجنوب المونديالي، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا هي قنوات الكأس المفتوحة، وقناة bein sports HD1.

موعد لعبة سوريا وموريتانيا القادمة في كأس العرب

منتخب سوريا حاليا يتقاسم المركز الثاني مع منتخب تونس في جدول ترتيب المجموعة الثانية وكل منتخب له ثلاث نقاط، منتخب الإمارات يتصدر جدول ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021 برصيد ست نقاط، هذا وتلتقي الإمارات في الجولة الثالثة مع تونس، موعد مباراة سوريا وموريتانيا يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 3 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت أوكلاند نيوزيلندا.