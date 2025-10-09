مباراة سوريا وميانمار منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لمباراة سوريا وميانمار

يلتقي بعد قليل منتخب سوريا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب ميانمار في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من تصفيات كأس آسيا، تُقام المباراة على ملعب الأحساء وهو ملعب المنتخب السوري، منتخب سوريا يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن ميانمار.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ومينمار:
قالت مصادر مطلعة، أن القناة الناقلة لمباراة منتخب سوريا ضد مينمار اليوم هي قناة السعودية الرياضية 2، وهي قناة فضائية مفتوحة، حيث يتمكن الجميع من مشاهدة المباراة في كل أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا، موعد بداية لعبة سوريااليوم في تصفيات آسيا هو:
الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية وسوريا.
الساعة 8.15 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

