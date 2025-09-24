مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر في الدوري المصري والقناة الناقلة والمعلق

انطلقت منذ قليل واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وهي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر. ولكل عشاق الكرة في الوطن العربي، نقدم لكم من خلال سطور هذا المقال القنوات الناقلة للمباراة وبعض التفاصيل عنها.

متى بدأت المباراة؟

انطلقت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات دوري نايل، أن مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم سوف تُذاع عبر تردد قناة أون سبورت 1.

ومن المعروف أن القناة تقوم بعمل استوديو تحليلي قبل انطلاق المباريات للحديث عن كافة الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة.

من هو معلق المباراة؟

كشف الجدول المعلن من جانب شبكة قنوات أون سبورت الرياضية أنه تم إسناد التعليق على مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر إلى المعلق الكبير محمد الكواليني، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري.