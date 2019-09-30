مباراة ظفار ومولودية الجزائر.. الموعد والقنوات الناقلة والنتيجة – إياب البطولة العربية

موعد مباراة ظفار ومولودية الجزائر في البطولة العربية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير ومباراة الإياب من دور 32 لكأس الملك محمد السادس، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، كما نتابع معكم تشكيل الفريقين وأهم احداث اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، يذكر ان نتيجة مباراة ظفار والمولودية الجزائري الذهاب قد انتهت بفوز بطل الجزائر بهدف دون رد.







القنوات الناقلة لمباراة ظفار ومولودية الجزائر الإياب في البطولة العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة ظفار ومولودية الجزائر العودة اليوم فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة أبوظبي الرياضية، وهي قناة فضائية مجانية مفتوحة، والتي تقدم تغطية شاملة للمباراة إلى جانب الأستوديو التحليلي لها، يبحث نادي ظفار عن التعويض اليوم على ملعبه وبين جماهيره، بينما يبحث المولودية الجزائري عن تأكيد تفوقه.







موعد مباراة ظفار ومولودية الجزائر في البطولة العربية

تقام المباراة على المجمع الشبابي بصلالة، يامن الزلفاني مدرب نادي ظفار أكد على جاهزية الفريق لخوض المباراة الهامة، مؤكدا عزم الجميع على تحقيق الفوز للتأهل للدور القادم من البطولة العربية، وطالب الزلفاني الجماهير بالحضور بكثافة لملعب المباراة ومؤازرة نادي ظفار، موعد مباراة ظفار والمولودية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.