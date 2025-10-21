موعد مباراة عمان ضد الصومال القادمة.. كلاكيت ثاني مرة في تصفيات كأس العرب

سوف يلتقي منتخب عمان مع المنتخب الصومالي خلال شهر نوفمبر القادم في مباراة تصفيات كأس العرب لكرة القدم 2025، وهذه ثاني مرة على التوالي يلتقي فيها المنتخبين في تصفيات تلك البطولة، وقد التقى منتخب عمان والصومال في ملحق تصفيات كأس العرب 2021، وفاز منتخب عمان وقتها بنتيجة 2-1، سجل هدفي الأحمر العماني محسن الغساني وصلاح اليحيائي.

موعد مباراة عمان والصومال القادمة في تصفيات كأس العرب 2025

تُقام تلك المباراة المرتقبة، على أحد الملاعب المونديالية في العاصمة القطرية الدوحة، والبطولة تحت إضراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي منح قطر حق استضافة النسخ الثلاث القادمة من بطولة كأس العرب 2025 و 2029 و 2033، الفائز من مباراة عمان والصومال سوف يتأهل مباشرة لدور المجموعات من نهائيات كأس العرب، لينضم للمجموعة الثانية مع السعودية والمغرب والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر، موعد المباراة القادمة للأحمر العماني في تلك التصفيات سوف يكون يوم 25 نوفمبر 2025.