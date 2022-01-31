مباراة عمان وأستراليا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
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يستضيف منتخب عمان الأول لكرة القدم نظيره منتخب أستراليا مساء يوم الغد الثلاثاء 1 فبراير 2022 ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا كما نُقدم لكم موعد لعبة عمان غدا الثلاثاء بتوقيت الإمارات والسعودية ولندن وبتوقيت أستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا
2 موعد مباراة عمان وأستراليا

القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت بالدوحة قد شهدت فوز المنتخب الأسترالي بنتيجة 3-1، تاريخ مواجهات عمان وأستراليا شهد 10 مواجهات، فازت أستراليا في 6 مباريات، فازت عمان في مباراة واحدة، التعادل كان في 3 مباريات، القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا هي قناة عمان الرياضية الأرضية وقناة ssc داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وقناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد مباراة عمان وأستراليا

منتخب عمان يأتي في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط، منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، منتخب السعودية يتصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، اليابان ثانية برصيد 15 نقطة، الصين وفيتنام في المركزين الخامس والسادس رصيد 5 و 0 نقطة على التوالي، موعد مباراة عمان وأستراليا الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت عمان والإمارات.
الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.
الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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