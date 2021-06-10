القنوات الناقلة لمباراة عمان وأفغانستان والموعد مع أهم الأخبار

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة المنتخب العماني ضد أفغانستان مساء غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عُمان وأفغانستان مباشرة وترددات تلك القنوات، كما نستعرض موعد وتوقيت مباراة عمان يوم الجمعة، هذا ويبحث الأحمر عن مصالحة الجماهير من خلال الفوز في الجولتين القادمتين، بعد الخسارة الأخيرة أمام قطر.

ترتيب المجموعة قبل مباراة عمان وأفغانستان

موعد مباراة عُمان وأفغانستان سيكون حاسم للمنتخب العماني والذي لا يملك بديل سوى الفوز بها، حيث يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة برصيد 22 وقد حسم العنابي المركز الأول، منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ويبحث عن الفوز بإحدى بطاقات التأهل ضمن أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، منتخب الهند في المركز الثالث وله 6 نقاط، أفغانستان رابعة ولها 5 نقاط، ويأتي في المركز الأخير منتخب بنجلاديش وله نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وأفغانستان

نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين كانت قد شهدت فوز عمان بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأهداف: عبد العزيز المقبالي هدفين، محسن الغساني هدف، بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وأفغانستان مباشرة، فسوف تكون المباراة منقولة على قناة قطرية مفتوحة وقناة عمانية مفتوحة، مشاهدة مباراة عمان في تصفيات كأس العالم الجمعة ستكون عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وترددها على العربسات هو 11566 أفقي، ومنقولة على قناة عمان الرياضية 2 وترددها على النايل سات 12111 أفقي.

موعد مباراة عمان وأفغانستان

عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022، حيث لن يتأهل المنتخب القطري لتلك المرحلة، على أن يتأهل أوائل المجموعات السبعة مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان وأفغانستان في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت وسط أوروبا.