مباراة عمان وألمانيا.. تعرف على موعد المقابلة الودية 2022

تشهد مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مباراة عالمية دولية ودية بين منتخب عمان الأول ونظيره منتخب ألمانيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة، وأهم المعلومات عن تلك المقابلة العالمية المرتقبة، من الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم القادمة قطر 2022، ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة السابعة مع اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة 2022

سوف يكون موعد مباراة منتخب عمان وألمانيا الودية القادمة يوم 16 نوفمبر 2022، تُقام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، تذاكر المباراة تُطرح من يوم 25 أكتوبر 2022 عبر تطبيق “تم دن” العماني، هذ ويقيم منتخب ألمانيا معسكر في سلطنة عمان قبل سفره إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، معسكر ألمانيا في عمان سوف يكون من 14 حتى 18 نوفمبر 2022.

تاريخ مواجهات عمان وألمانيا شهد مقابلة واحدة فقط أقيمت عام 1998، كانت مباراة ودية، فاز فيها منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0، موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة سوف تبدأ عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان وبتوقيت الإمارات.