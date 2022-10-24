مباراة عمان وألمانيا.. تعرف على موعد المقابلة الودية 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة عمان وألمانيا القادمة موعد مباراة عمان وألمانيا القادمة

تشهد مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مباراة عالمية دولية ودية بين منتخب عمان الأول ونظيره منتخب ألمانيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة، وأهم المعلومات عن تلك المقابلة العالمية المرتقبة، من الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم القادمة قطر 2022، ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة السابعة مع اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة 2022

سوف يكون موعد مباراة منتخب عمان وألمانيا الودية القادمة يوم 16 نوفمبر 2022، تُقام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، تذاكر المباراة تُطرح من يوم 25 أكتوبر 2022 عبر تطبيق “تم دن” العماني، هذ ويقيم منتخب ألمانيا معسكر في سلطنة عمان قبل سفره إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، معسكر ألمانيا في عمان سوف يكون من 14 حتى 18 نوفمبر 2022.

تاريخ مواجهات عمان وألمانيا شهد مقابلة واحدة فقط أقيمت عام 1998، كانت مباراة ودية، فاز فيها منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0، موعد مباراة عمان وألمانيا الودية القادمة سوف تبدأ عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان وبتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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