مباراة عمان والأردن الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

مباراة منتخب عمان الأولمبي الأولى في بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة سوف تكون ضد نظيره الأردني يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن الأولمبي مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة عمان الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت السلطنة وبتوقيت دبي الإمارات والكويت وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن الأولمبي

تضم المجموعة الأولى في بطولة كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة إلى جانب عمان والأردن منتخبي الكويت واليمن، هذا وتضم البطولة ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي منها أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن الأولمبي مباشرة هي قناة عمان الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، ودبي الرياضية.

موعد مباراة عمان والأردن الأولمبي في كأس غرب آسيا

قبل السفر إلى السعودية، خاض منتخب عمان الأولمبي مباراة ودية ضد نظيره الكويتي، حيث فاز الأحمر في تلك المباراة بنتيجة 4-2، منتخب الأردن الأولمبي خاض مباراتين أمام الأولمبي السوري وفاز في الأولي 1-0 وتعادل في الثانية 2-2، موعد مباراة عمان والأردن يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت دبي وعمان.