مباراة عمان والأردن.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي البطولة الدولية الودية

يلتقي منتخب عمان مع منتخب الأردن مساء يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والأردن في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية بتوقيت مسقط عاصمة سلطنة عمان وبتوقيت دبي بالإمارات وبتوقيت السعودية، هذا ويذكر أن مباراة المركز الثالث بين العراق وسوريا سوف تُقام قبل المباراة النهائية المرتقبة في تلك البطولة القوية.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن الودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والأردن مباشرة في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية 2022 سوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية وقناة الأردن الرياضية وقناة الشارقة الرياضية والعراقية الرياضية، تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، تأهل المنتخب العماني إلى المباراة النهائية بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب العراقي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، سجل هدف عمان عمر المالكي.

موعد مباراة عمان والأردن النهائية

منتخب الأردن تأهل لمباراة نهائي البطولة الدولية الودية بعد فوزه على المنتخب السوري بهدفين دون رد، سجل أهداف الأردن أحمد سمير ويزن النعيمات، موعد مباراة عمان والأردن النهائية يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.