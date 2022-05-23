مباراة عمان والإمارات للكرة الشاطئية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا 2022

تشهد مدينة جازان السعودية اليوم الإثنين المباراة النهائية وقمة بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 بين المنتخبين العماني والإيراني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان والإمارات والقنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022، تلك النسخة من البطولة هي النسخة الثانية، حيث أقيمت النسخة الأولى عام 2013 بإيران، وحقق منتخب إيران وقتها المركز الأول وجاء منتخب عمان ثانيًا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عمان والإمارات اليوم في نهائي الكرة الشاطئية عبر القناة الرسمية لاتحاد غرب آسيا على موقع اليوتيوب، رابط القناة هو:

يوتيوب اتحاد غرب آسيا

منتخب عمان تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 6-3، في حين تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 4-2. هذا ويلتقي اليوم أيضًا المنتخبين البحرين والفلسطيني على المركز الرابع.

موعد مباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022

التقى المنتخبان العماني والإماراتي في دور المجموعات من تلك البطولة، وحقق المنتخب العماني الفوز بنتيجة 4-2، لكن هذا لن يحسم المباراة النهائية التي ستكون ندية بين المنتخبين، موعد مباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.