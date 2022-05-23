مباراة عمان والإمارات للكرة الشاطئية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان والإمارات في نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية مباراة عمان والإمارات في نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية

تشهد مدينة جازان السعودية اليوم الإثنين المباراة النهائية وقمة بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 بين المنتخبين العماني والإيراني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان والإمارات والقنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022، تلك النسخة من البطولة هي النسخة الثانية، حيث أقيمت النسخة الأولى عام 2013 بإيران، وحقق منتخب إيران وقتها المركز الأول وجاء منتخب عمان ثانيًا.

1 القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية
2 موعد مباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عمان والإمارات اليوم في نهائي الكرة الشاطئية عبر القناة الرسمية لاتحاد غرب آسيا على موقع اليوتيوب، رابط القناة هو:
يوتيوب اتحاد غرب آسيا
منتخب عمان تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 6-3، في حين تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 4-2. هذا ويلتقي اليوم أيضًا المنتخبين البحرين والفلسطيني على المركز الرابع.

موعد مباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022

التقى المنتخبان العماني والإماراتي في دور المجموعات من تلك البطولة، وحقق المنتخب العماني الفوز بنتيجة 4-2، لكن هذا لن يحسم المباراة النهائية التي ستكون ندية بين المنتخبين، موعد مباراة عمان والإمارات نهائي غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 في الأوقات التالية:
الساعة 9 مساء بتوقيت عمان والإمارات.
الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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