مباراة عمان والإمارات منقولة على أي قناة

يلتقي بعد قليل، منتخب عمان مع منتخب الإمارات في ثاني أيام المجموعة الأولى من ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، تُقام المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة وعلى ملعب حمد بن جاسم، منتخب عمان لديه نقطة من التعادل مع قطر في اليوم الأول، في حين مباراة اليوم السبت هي الأولى للأبيض الإماراتي.

موعد مباراة عمان وقطر اليوم في الساعة 9.15 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي، الساعة 8.15 مساء بتوقيت الرياض والكويت والدوحة، الساعة 6.15 مساء بتوقيت غرينتش، مباراة اليوم حاسمة وفاصلة في ترتيب المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات:

نعم، مباراة عمان والإمارات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم منقولة على عدة قنوات فضائية، قناة bein sports HD 1 تذيع المباراة مباشرة، كما ستكون منقولة على قناة الكأس HD 5.