مباراة عمان والإمارات منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي بعد قليل، منتخب عمان مع منتخب الإمارات في ثاني أيام المجموعة الأولى من ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، تُقام المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة وعلى ملعب حمد بن جاسم، منتخب عمان لديه نقطة من التعادل مع قطر في اليوم الأول، في حين مباراة اليوم السبت هي الأولى للأبيض الإماراتي.

موعد مباراة عمان وقطر اليوم في الساعة 9.15 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي، الساعة 8.15 مساء بتوقيت الرياض والكويت والدوحة، الساعة 6.15 مساء بتوقيت غرينتش، مباراة اليوم حاسمة وفاصلة في ترتيب المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات:
نعم، مباراة عمان والإمارات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم منقولة على عدة قنوات فضائية، قناة bein sports HD 1 تذيع المباراة مباشرة، كما ستكون منقولة على قناة الكأس HD 5.

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

