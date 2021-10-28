مباراة عمان والإمارت.. تعرف على موعد مقابلة المنتخب الأولمبي والقنوات الناقلة

خسارتهما في الجولة الأولى، وضعتهم في وضع صعب، فأصبح على أي منهما أن يُقصي الآخر من التصفيات للمحافظة على فرصة التأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة، إنهما منتخبي عمان والإمارات الأولمبيين تحت 23 سنة، اللذين تنتظرهم مواجهة وقمة آسيوية بنكهة خليجية يوم السبت 30 أكتوبر 2021 في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، تلك المباراة القادمة سوف تكون هدفا للباحثين عن مشاهدة كرة قدم جميلة، لأن نجوم كلا المنتخبين سوف يقدموا أفضل ما لديهم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب نادي الفجيرة الذي يستضيف كل مباريات المجموعة، منتخب عمان لديه ثلاث نقاط من فوز على قيرغيزستان وهزيمة من الهند، منتخب الإمارات له نفس الرصيد من فوز على الهند وخسارة أمام قيرغيزستان، القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات الأولمبي مباشرة هي قناة عمان الرياضية وأبوظبي الرياضية.

موعد مباراة عمان والإمارات الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

من الجدير بالذكر أن بطل المجموعة سوف يتأهل إلى نهائيات 2022 في أوزبكستان مارس القادم، على أن يدخل الوصيف منافسة أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني وذلك على مستوى التصفيات التي تضم 11 مجموعة، موعد مباراة عمان والإمارات الأولمبي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 4.50 مساء بتوقيت عمان والإمارات دبي.

الساعة 3.50 بتوقيت السعودية.