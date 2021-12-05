مباراة عمان والبحرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب

مباراة منتخب عمان القادمة في كأس العرب سوف تكون ضد منتخب البحرين مساء اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة، كما نُقدم لكم موعد مباراة عمان والبحرين القادمة اليوم الإثنين بتوقيت عمان والإمارات والسعودية، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وأستراليا، المباراة سوف تكون صعبة لآن المنتخبين لديهم فرصة في التأهل للدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين

تُقام المباراة بحضور جماهيري على استاد أحمد بن علي المونديالي، سيدخل كل منتخب تلك المباراة لتحقيق الفوز، حيث يمنح الفوز تأهل صاحبه للدور ربع النهائي، مع ضرورة تعثر العراق في مباراته التي تُقام في نفس التوقيت ضد المنتخب القطري، القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين قنوات الكأس المفتوحة، وقناة bein sports HD1.

موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في كأس العرب

منتخب قطر قد ضمن التأهل للدور القادم بعدما حقق العلامة الكاملة ست نقاط من مباراتين، ويتصدر المنتخب القطري جدول المجموعة الأولى في كأس العرب، يأتي منتخب العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين، عمان والبحرين بنفس الرصيد نقطة واحدة لكل منتخب، موعد مباراة عمان والبحرين اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.