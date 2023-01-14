مباراة عمان والبحرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الخليج العربي 2023

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيرة منتخب البحرين مساء يوم الأثنين 16 يناير 2023 في مباراة نصف نهائي خليجي 25 على ملعب الميناء الأولمبي بمدينة البصرة العراقية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في قبل نهائي كأس الخليج 2023، كما نُقدم لكم موعد المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، وبتوقيت عدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والبحرين مباشرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 فسوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية مفتوحة، القنوات الناقلة لتلك المباراة ستكون قناة عمان الرياضية، قناة البحرين الرياضية، قناة الكأس، قناة الشارقة الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة العراقية الرياضية، من الجدير بالذكر أن منتخب البحرين هو حامل لقب البطولة.

موعد مباراة عمان والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج 2023

منتخب البحرين تأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 بطلا للمجموعة الثانية، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، منتخب عمان تأهل وصيفًا للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق المتصدر، وجمع منتخب عمان سبع نقاط في دور المجموعات من فوزين وتعادل، موعد مباراة عمان والبحرين يوم الأثنين بالأوقات التالية:

الساعة 9.15 مساء بتوقيت مسقط سلطنة عمان ودبي في الإمارات.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت البحرين السعودية والعراق.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت جرينتش.