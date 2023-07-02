مباراة عمان والجزائر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لدورة الألعاب العربية 2023

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب عمان الأولمبي مع نظيره الجزائري مساء اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب العربية 2023 المقامة بالجزائر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان والجزائر الأولمبي اليوم بتوقيت مسقط والإمارات، وأسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والجزائر اليوم في الألعاب العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والجزائر الأولمبي مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة اليوم في دورة الألعاب العربية 2023 على قناة الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب، يقود منتخب عمان الأولمبي المدير الفني الوطني أكرم حبريش.

موعد مباراة عمان والجزائر الأولمبي اليوم

تضم المجموعة الأولى في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب العربية منتخبات عمان والجزائر ولبنان والسودان، تضم اللعبة مجموعتين، يصعد للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، موعد مباراة عمان والجزائر الأولمبي اليوم بالأوقات التالية:
الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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