مباراة عمان والسعودية الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي غرب آسيا
يلعب منتخب عمان الأولمبي مع نظيره السعودي مساء السبت 12 نوفمبر 2022 مباراة قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي تُقام في مدينة جدة، مباراة عمان والسعودية الأولمبي سوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية مفتوحة، يسعى كل منتخب من خلال تلك المباراة إلى التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب.
موعد مباراة عمان والسعودية الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية الأولمبي مباشرة يوم السبت سوف تكون القناة السعودية الرياضية وقناة الكاس الرياضية.
- تأهل منتخب عمان تحت 23 سنة لمباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعدما جاء وصيفًا للمجموعة الأولى، بدأ منتخب عمان الأولمبي البطولة بتحقيق فوز كبير على لبنان بنتيجة 4-2، قبل أن يخسر من قطر 0-1.
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- تأهل منتخب السعودية الأولمبي لنصف نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة بعدما فاز ببطولة المجموعة الثانية، بدأ المنتخب السعودي البطولة بخسارة أمام سوريا بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على البحرين 2-0.
- موعد مباراة عمان والسعودية الأولمبي اليوم السبت في قبل نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة في الأوقات التالية:
– الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر.
– الساعة 10 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان