مباراة عمان والسعودية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب السعودية الأول نظيره منتخب عمان على استاد الجوهرة بمدينة جدة مساء يوم الخميس 27 يناير 2022 في الجولة السابعة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية لكل الجماهير الراغبة في مشاهدة تلك المباراة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة عمان يوم الخميس بتوقيت الإمارات وعمان والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية

تاريخ مواجهات عمان والسعودية شهد 21 مقابلة بين المنتخبين الشقيقين، فاز منتخب السعودية في 13 مباراة، فاز منتخب عمان في 5 مباريات، التعادل كان في 3 مباريات، آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في الدور الأول من تصفيات كأس العالم الحالية وأقيمت خلال سبتمبر الماضي بمسقط وفاز منتخب السعودية بنتيجة 1-0، القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية هي قناة عمان الرياضية داخل عمان فقط، قناة ssc7 السعودية، قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد مباراة عمان والسعودية في تصفيات كأس العالم

منتخب السعودية يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة، اليابان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، أستراليا ثالثة ولها 11 نقطة، عمان رابعة 7 نقاط، ثم الصين 5، فيتنام بلا رصيد، موعد مباراة عمان والسعودية في تصفيات كأس العالم يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.