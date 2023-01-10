مباراة عمان والسعودية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للديربي الخليجي

يلتقي منتخب عمان مع المنتخب السعودي مساء يوم الخميس 12 يناير 2023 ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 25 بالبصرة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والسعودية بتوقيت دبي الإمارات وبتوقيت مسقط وعدد من الدول والمدن، تلك المباراة ستكون حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي عن المجموعة الأولى من كأس الخليج 2023.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عمان والسعودية مباشرة عبر قناة عمان الرياضية والقنوات السعودية الرياضية، كما سوف تبث المباراة قناة العراقية الرياضية وقنوات الكأس الرياضية، تُقام المباراة على ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، منتخب عمان يكفيه التعادل للتأهل للدور القادم، بينما يجب على المنتخب السعودي الفوز للتأهل لقبل نهائي كأس الخليج.

موعد مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج 2023

يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب مجموعة عمان في كأس الخليج 2023 برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني، منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، منتخب اليمن في المركز الأخير بلا رصيد، موعد مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج 2023 يوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الإمارات ومسقط سلطنة عمان.