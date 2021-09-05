مباراة عمان والسعودية.. ما هي القنوات الناقلة ومتى موعد المقابلة؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب سلطنة عمان مساء يوم الثلاثاء السابع من سبتمبر 2021 في ثاني جولات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في آسيا 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية مباشرة، وموعد مباراة عمان يوم الثلاثاء، كل منتخب نجح في حصد ثلاث نقاط من الجولة الأولى، وفوز إي منهما اليوم يجعله من المرشحين للمنافسة بقوة على المركزين الأول والثاني المؤهلين لنهائيات كأس العالم بقطر العام القادم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية

بخصوص تاريخ مواجهات عمان والسعودية، نجد أن المنتخبين التقيا من قبل 24 مرة، حقق منتخب السعودية الفوز في 13 مباراة، وفاز منتخب عمان في خمس مباريات، في حين أن التعادل حسم نتيجة ثلاث مباريات، أخر مقابلة بين المنتخبين كانت في كأس الخليج 2019 وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1، القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية قناة عمان الرياضية الأرضية وقناة ssc7.

موعد مباراة عمان والسعودية

تُقام المباراة على الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس ببوشر، المباراة تُلعب بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملعب، يغيب عن المباراة للإصابة نجم خط وسط المنتخب السعودي عبدالله عطيف، موعد مباراة عمان والسعودية اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.