مباراة عمان والصومال القادمة في كأس العرب “الموعد والقنوات الناقلة”

يلعب منتخب عمان الأول لكرة القدم مباراة هامة خلال شهر نوفمبر القادم، مباراة منتخب عمان القادمة تلك سوف تكون مع منتخب الصومال في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى نهائيات البطولة العربية للأمم التي تُقام في دولة قطر خلال ديسمبر 2025 القادم.

مباراة منتخب عمان والصومال القادمة 2025 منفولة على أي قناة

القنوات الناقلة لمباراة البطولة وكأس العرب لكرة القدم ومن ضمنها مباريات المنتخب العماني سوف تكون قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس، كم من المرتقب أن تنقل مباراة عمان والصومال قناة عمان الرياضية، لكننا ننتظر لتأكيد الرسمي من القناة خلال الفترة القادمة، كأس العرب 2025 في قطر تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنها تُقام بدون المحترفين.

موعد مباراة عمان والصومال القادمة كأس العرب:

سوف تُقام تلك المباراة المرتقبة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في حال فوز منتخب عمان، سوف يلعب في كأس العرب ضمن المجموعة الثانية مع السعودية والمغرب، موعد مباراة عمان والصومال القادمة في كأس العرب هو يوم 26 نوفمبر 2025، وتبدأ عند الساعة 5 مساء بتوقيت مسقط ودبي.