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مباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والصومال

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيرة منتخب الصومال مساء يوم الأحد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب 2021، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى نهائيات البطولة، والتي تقام في قطر ديسمبر القادم على ملاعب كأس العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال مباشرة، كما نقدم لكم موعد مباراة الصومال في كأس العرب بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

1 مباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021
2 القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال
3 موعد مباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021

مباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021

يأتي موعد مباراة عُمان والصومال بعد ساعات قليلة من حسم المنتخب العماني بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، حيث يدخل الأحمر العماني تلك المباراة بمعنويات مرتفعة، وبخصوص معلومات عن منتخب الصومال قبل مواجهة عمان فقد أقال الاتحاد الصومالي مدرب المنتخب وهو المغربي عبد اللطيف ساليف قبل ساعات من لقاء عمان المرتقب، ليحل محله مساعده صلاد.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال

الفائز من تلك المباراة يتأهل للمشاركة في النهائيات وتحديدًا في المجموعة الأولى والتي تضم قطر والعراق والفائز من مباراة الكويت والبحرين، يتدرب منتخب عمان على ملعب جامعة قطر، ويتواجد المنتخب العماني في قطر منذ فترة حيث خاض مباريات تصفيات كأس العالم الأخيرة بالدوحة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال مباشرة في كأس العرب فسوف تكون قناة الكأس المفتوحة.

موعد مباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021

إقالة الاتحاد الصومال لمدرب المنتخب عبد اللطيف ساليف جاءت بعد أقل من شهر من تعيينه ودون أن يخوض أي مباراة مع المنتخب الصومالي، وقد لعب منتخب الصومال مباراة ودية قبل أيام وخسر أمام المنتخب الجيبوتي بنتيجة 0-1، موعد مباراة عمان والصومال يوم الأحد 20 يونيو 2021 في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.
الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا.
الساعة 6 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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