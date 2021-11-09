مباراة عمان والصين.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

تنتظر المنتخب العماني مباراة هامة ضد نظيره الصيني مساء يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 على ملعب الشارقة بالإمارات ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان والصين مباشرة، كما نقدم موعد مباراة عمان يوم الخميس في الإمارات بتوقيت عدد من الدول العربية، وتُقام المباراة على ملعب محايد لأنها مباراة منتخب الصين الذي لا يلعب على أرضه.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والصين

مباراة عمان ضد المنتخب الصيني المرتقبة في تصفيات كأس العالم سوف تكون الثامنة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث فاز منتخب عمان في مباراة واحدة، وحقق منتخب الصين الفوز في خمس مباريات، والتعادل حسم نتيجة مباراة واحدة، بخصوص مشاهدة والقنوات الناقلة لمباراة عمان والصين فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية الأرضية، وقناة أبوظبي الرياضية الأرضية، وعلى قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم

منتخب عمان يأتي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وهو نفس رصيد منتخب اليابان صاحب المركز الرابع، الصين خامسة بثلاث نقاط، تتصدر السعودية المجموعة ولها 12 نقطة، تليها أستراليا برصيد 9 نقاط، موعد مباراة عمان والصين يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.