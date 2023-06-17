مباراة عمان والعراق الأولمبي.. تعرف على موعد قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الأحد 18 يونيو 2023 مباراتي الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة حيث يلتقي منتخب عمان مع مستضيف البطولة العراق، ويلتقي منتخب الأردن مع إيران، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والعراق الأولمبي اليوم بتوقيت مسقط في سلطنة عمان وتوقيت دبي بالإمارات، وبتوقيت عدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والعراق الأولمبي

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والعراق الأولمبي اليوم في قبل نهائي غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة فسوف تكون منقولة على العديد من القنوات الرياضية، القنوات الناقلة للبطولة هي قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والعراقية الرياضية والرابعة الرياضية العراقية، يبحث كلا المنتخبين العماني والعراقي عن تحقيق اللقب الأول من تلك البطولة.

موعد مباراة عمان والعراق الأولمبي اليوم في غرب آسيا

منتخب عمان تحت 23 سنة تأهل للدور النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية، بعدما تصدر المجموعة الثالثة من فوزين على لبنان واليمن، الأحمر العماني هو المنتخب الوحيد الذي حقق 6 نقاط في دور المجموعات، منتخب العراق تأهل بطلا للمجموعة الأولى بعد الفوز على الإمارات والتعادل مع الأردن، موعد لعبة عمان والعراق الأولمبي اليوم الأحد بالأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.