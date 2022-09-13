مباراة عمان والفلبين للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 20 سنة 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان والفلبين للشباب مباراة عمان والفلبين للشباب

تستضيف مدينة صلالة مباريات المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة التي تُقام خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2022 والمؤهلة إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023″، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان والفلبين للشباب التي تُقام اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، كما نستعرض موعد تلك المباراة، تضم المجموعة السابعة عمان والفلبين وأفغانستان وتايلاند.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والفلبين للشباب

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة عمان والفلبين للشباب مباشرة اليوم هي القنوات الرياضية العمانية، الإسباني خوان ديفيد مدرب منتخب عمان تحت 20 سنة قال نحترم كل منتخبات المجموعة، والجميع يمتلك فرصة التأهل للنهائيات، وأكد أن منتخب الفلبين منتخب جيد وتمتلك عناصره قوه جسدية هائلة ومهارات فنية مرتفعة.

موعد مباراة عمان والفلبين للشباب اليوم

تضم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة 10 مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات العشرة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان والفلبين للشباب اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 8.45 مساء بتوقيت سلطة عمان والإمارات.
الساعة 7.45 مساء بتوقيت السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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