مباراة عمان واليابان.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم في آسيا

يحل المنتخب العماني ضيفًا على منتخب اليابان يوم الخميس الثاني من سبتمبر 2021 في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم موعد مباراة عمان يوم الخميس في تصفيات كأس العالم بتوقيت عمان والإمارات والسعودية وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم

بخصوص تاريخ مواجهات المنتخبين العماني والياباني، فقد التقيا من قبل 12 مرة، حقق منتخب اليابان الفوز في تسع مباريات، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، ولم يحقق منتخب عمان الفوز على اليابان في أي مباراة رسمية من قبل، القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان مباشرة هي قناة SSC7 sd السعودية الفضائية المفتوحة، المعلق على المباراة هو المذيع الرياضي سمير المعيرفي، تردد قناة ssc7 التي تذيع مباراة عمان على العرب سات هو 12418 أفقي.

موعد مباراة عمان واليابان في تصفيات المونديال

حكم المباراة هو الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن، تُقام على ملعب Panasonic في مدينة سويتا اليابانية، يذكر أن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا تضم مجموعتين، يصعد بنهاية تلك المرحلة بطل ووصيف كل مجموعة لنهائيات مونديال قطر، على أن يتأهل أفضل منتخب ثالث للملحق العالمي، موعد مباراة عمان واليابان يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت لندن.

الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.