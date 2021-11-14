مباراة عمان واليابان.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب عمان الأول نظيره منتخب اليابان مساء يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 في مباراة الجولة السادسة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

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ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان مباشرة والتي ستكون منقولة على عدة قنوات، كما نقدم لكم موعد مباراة عمان يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم بتوقيت مسقط والإمارات والسعودية، نتيجة تلك المباراة هامة للمنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان

سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة تلك المباراة عبر عدة منصات، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان مباشرة هي قناة عمان الرياضية داخل عمان، قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، قناة ssc داخل السعودية، كما سوف تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب، تُقام المباراة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

موعد مباراة عمان واليابان

شهدت مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت في اليابان، تحقيق المنتخب العماني فوز تاريخي بهدف دون رد سجله عصام الصبحي، موعد لعبة عمان واليابان يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

Preview مباراة عمان واليابان