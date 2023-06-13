مباراة عمان واليمن الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2023 تحت 23

يلتقي منتخب عمان الأولمبي مع نظيره اليمني مساء الأربعاء 14 يونيو 2023 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات لمباراة عمان واليمن الولمبي، والموعد بتوقيت الإمارات ومسقط والسعودية وقطر والكويت، يذكر أن العراق تستضيف مباريات تلك البطولة، بمشاركة تسعة منتخبات من دول اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان واليمن الأولمبي

كل الجماهير العربية سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عمان واليمن الأولمبي عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، القنوات الناقلة للمباراة هي قناة دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والسعيدة اليمنية والعراقية الرياضية، يذكر أن المجموعة الثالثة من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة تضم اليمن وعمان ولبنان.

موعد مباراة عمان واليمن الأولمبي في بطولة غرب آسيا 2023

نجح منتخب عمان في الفوز على لبنان في الجولة الأولى من تلك المجموعة بنتيجة 1-0، ليتصدر الأحمر العماني المجموعة بثلاث نقاط، منتخب اليمن يبدأ مشواره في البطولة اليوم، موعد مباراة عمان واليمن الأولمبي اليوم الأربعاء بالأوقات التالية:

الساعة 10.45 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 9.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.