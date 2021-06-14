مباراة عمان وبنجلاديش.. تعرف على الموعد والقنوات ناقلة لتصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء مباراة منتخب عمان ضد بنجلاديش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022، يدخل منتخب عمان تلك المباراة بهدف الفوز لتحقيق دفعة معنوية للمنتخب خلال الفترة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش مباشرة، كما نستعرض موعد مباراة عمان يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وعمان وبتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة عمان وبنجلاديش وجدول ترتيب المجموعة الخامسة

قبل موعد مباراة عمان وبنجلاديش فقد حسم منتخب قطر فعليًا المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعدما وصل للنقطة 22، منتخب عُمان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، منتخب بنجلاديش هو صاحب المركز الأخير في تلك المجموعة برصيد نقطتين، منتخب الهند في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أفغانستان في المركز الرابع وله 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش

نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب العماني بنتيجة 4-1، كما ذكرنا نتيجة تلك المباراة معنوية فقط للمنتخب العماني، حيث لن تؤثر نتيجتها أو نقاطها على فرص المنتخب العماني في التأهل إلى الدور القادم والأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش مباشرة فسوف تكون المباراة منقولة على قناة عمان الرياضية، كما ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة عمان وبنجلاديش الثلاثاء

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يقضي بأن يتأهل إلى المرحلة الأخيرة أوائل المجموعات ماعدا منتخب قطر لأنه يشارك في المونديال بوصفه المستضيف، كما يتأهل أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، حيث يلعب المنتخب العماني على إحدى تلك البطاقات الخمس، موعد مباراة عمان وبنجلاديش يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت وسط أوروبا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.