Take a fresh look at your lifestyle.


مباراة عمان وبنجلاديش.. تعرف على الموعد والقنوات ناقلة لتصفيات كأس العالم

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان وبنجلاديش مباراة عمان وبنجلاديش

يستضيف ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء مباراة منتخب عمان ضد بنجلاديش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022، يدخل منتخب عمان تلك المباراة بهدف الفوز لتحقيق دفعة معنوية للمنتخب خلال الفترة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش مباشرة، كما نستعرض موعد مباراة عمان يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وعمان وبتوقيت أمريكا وكندا.

1 مباراة عمان وبنجلاديش وجدول ترتيب المجموعة الخامسة
2 القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش
3 موعد مباراة عمان وبنجلاديش الثلاثاء

مباراة عمان وبنجلاديش وجدول ترتيب المجموعة الخامسة

قبل موعد مباراة عمان وبنجلاديش فقد حسم منتخب قطر فعليًا المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعدما وصل للنقطة 22، منتخب عُمان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، منتخب بنجلاديش هو صاحب المركز الأخير في تلك المجموعة برصيد نقطتين، منتخب الهند في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أفغانستان في المركز الرابع وله 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش

نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب العماني بنتيجة 4-1، كما ذكرنا نتيجة تلك المباراة معنوية فقط للمنتخب العماني، حيث لن تؤثر نتيجتها أو نقاطها على فرص المنتخب العماني في التأهل إلى الدور القادم والأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان وبنجلاديش مباشرة فسوف تكون المباراة منقولة على قناة عمان الرياضية، كما ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة عمان وبنجلاديش الثلاثاء

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يقضي بأن يتأهل إلى المرحلة الأخيرة أوائل المجموعات ماعدا منتخب قطر لأنه يشارك في المونديال بوصفه المستضيف، كما يتأهل أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، حيث يلعب المنتخب العماني على إحدى تلك البطاقات الخمس، موعد مباراة عمان وبنجلاديش يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.
الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.
الساعة 7 مساء بتوقيت وسط أوروبا.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة سوريا والصين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران.. تعرف على الموعد ولعبة تصفيات كأس العالم…

أخبار الرياضة

تفوق إماراتي.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب الأبيض ضد فيتنام قبل اللقاء المرتقب

أخبار الرياضة

ننشر ترتيب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في تصفيات المونديال 2022 بآسيا

أخبار الرياضة

موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال.. إيران تسحق كمبوديا

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. من يشارك في المرحلة الأخيرة…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان والموعد

أخبار الرياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.