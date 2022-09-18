مباراة عمان وتايلاند للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 20 سنة

يلتقي منتخب عمان للشباب مع نظيره منتخب تايلاند مساء اليوم الأحد في مباراة حسم صدارة المجموعة السابعة للفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تُقام في أوزبكستان العام القادم، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند للشباب اليوم، وموعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية وقطر وعدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند للشباب

القناة الناقلة لمباراة شباب عمان وتايلاند مباشرة اليوم سوف تكون قناة عمان الرياضية، تُقام المباراة وكل مباريات المجموعة على ملعب مجمع السعادة الرياضي في صلالة، يتوجب على منتخب عمان تحت 20 سنة الفوز اليوم على تايلاند للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، خاصة بعد خسارة المنتخب العماني غير المتوقعة في الجولة الماضية أمام أفغانستان.

موعد مباراة عمان وتايلاند للشباب اليوم في تصفيات آسيا

ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا للشباب يتصدره منتخب تايلاند برصيد 6 نقاط، يأتي منتخب عمان في المركز الثاني بالتساوي مع أفغانستان وكل منتخب لديه ثلاث نقاط، منتخب الفلبين في المركز الأخير بلا رصيد، موعد مباراة عمان وتايلاند للشباب اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.