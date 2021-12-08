مباراة عمان وتونس.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لربع نهائي كأس العرب 2021

مباراة منتخب عمان القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021 سوف تكون ضد المنتخب التونسي مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة مصر والأردن، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس مباشرة في دور 8، كما نُقدم موعد لعبة عمان يوم الجمعة بتوقيت مسقط والإمارات، بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، وبتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا، وبتوقيت أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس

مشاهدة تلك المباراة سوف تكون متاحة على عدة قنوات فضائية منها المفتوحة ومنها المشفرة، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس مباشرة هي قناة الكأس المفتوحة، كما ستكون منقولة على قنوات bein sports HD1، منتخب عمان تأهل إلى ربع نهائي كأس العرب وصيفا للمجموعة الأولى، في حين تأهل المنتخب التونسي لدور الثمانية بطلا للمجموعة الثانية.

موعد لعبة عمان وتونس في ربع نهائي كأس العرب

جميع المباريات السابقة بين عمان وتونس هي خمس مباريات كانت كلها ودية، حيث حقق منتخب العمان الفوز مرة واحدة، مقابل فوزين لتونس، في حين كان التعادل في مباراتين، المباراة القادمة سوف تُقام على استاد المدينة التعليمية، موعد مباراة عمان وتونس يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.