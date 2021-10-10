مباراة عمان وفيتنام.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لها

يستضيف منتخب عمان الأول نظيره منتخب فيتنام مساء يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في تصفيات كأس العالم ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان وفيتنام مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد مباراة عمان اليوم الثلاثاء بتوقيت عدد من الدول العربية، هذا ويدخل منتخب عمان تلك المباراة بهدف واحد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط والوصول للنقطة السادسة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وفيتنام في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر، والذ سيكون خير داعم للأحمر العماني لحسم نقاط المباراة الهامة وخاصة بعد تعثر المنتخب في الجولتين الماضيتين أمام السعودية ثم أستراليا، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان وفيتنام مباشرة في تصفيات كأس العالم فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية الأرضية وقناة SSC6 السعودية، كما ستتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة عمان عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد مباراة عمان وفيتنام يوم الثلاثاء

يتصدر ترتيب مجموعة عمان وفيتنام في تصفيات كأس العالم منتخب السعودية ومنتخب أستراليا وكل فريق لديه تسع نقاط، منتخب اليابان وعمان والصين كل منتخب لديه ثلاث نقاط، منتخب فيتنام يأتي في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، موعد مباراة عمان وفيتنام اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.