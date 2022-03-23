مباراة عمان وفيتنام.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب عمان ضيفًا على منتخب فيتنام اليوم الخميس 24 مارس 2022 في مباراة ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان وفيتنام مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة عمان اليوم بتوقيت الإمارات والسعودية وبتوقيت مسقط عاصمة سلطنة عمان، وبتوقيت أمريكا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وفيتنام

الجماهير داخل عمان والتي تترقب مشاهدة مباراة عمان وفيتنام مباشرة اليوم فيمكنها متابعة بث المباراة على قناة عمان الرياضية الأرضية داخل السلطنة، في حين ستكون القنوات الفضائية الناقلة للمباراة قناة bein sports afc2، أحمد البلوشي سوف يكون المعلق على المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، تُقام المباراة على ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي.

موعد مباراة عمان وفيتنام

مباراة اليوم هي تحصيل حاصل للمنتخبين بعد خروجهما من المنافسة، حيث يستعد المنتخب العماني من الآن لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، موعد مباراة عمان وفيتنام اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق أمريكا

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.