مباراة عمان وقطر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يلتقي منتخب عمان مع المنتخب القطري مساء يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر مباشرة، كما نقدم لكم موعد مباراة عمان القادمة في كأس العرب يوم الجمعة بتوقيت مسقط، وبتوقيت الإمارات والسعودية وعدد من الدول حول العالم، تُقام المباراة على استاد المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس العرب

تقابل المنتخبان العماني والقطري من قبل 33 مرة، حقق منتخب قطر الفوز في 18 مباراة، مقابل فوز عمان في ست مباريات، وحسمت نتيجة التعادل تسع مباريات، أخر مواجهة بين المنتخبين كانت في تصفيات كأس العالم 2022، وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 1-0، القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر مباشرة هي قنوات الكأس المفتوحة، وقنوات bein sports.

موعد مباراة عمان وقطر في كأس العرب 2021

يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد أولى جولات البطولة، حيث حقق العنابي القطري ثلاث نقاط من الفوز على منتخب البحرين بهدف دون رد، منتخب عمان يتساوى مع المنتخب العراقي بعد تعادلهما بنتيجة 1-1، موعد مباراة عمان وقطر في كأس العرب 2021 اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت إنجلترا.

الساعة 8 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا.