مباراة عمان وقطر للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة 3 تصفيات آسيا تحت 17

يلتقي منتخب عمان للناشئين مع نظيره المنتخب القطري في مباراة حاسمة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وقطر للناشئين بتوقيت الإمارات وقطر والسعودية، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت جرينتش، كما نُقدم لكم ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 وموقف عمان والعراق وقطر والبحرين ولبنان.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وقطر للناشئين مباشر فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية، وقناة عمان الرياضية، ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة يتصدرها منتخب عمان برصيد 6 نقاط من فوزين، يليه قطر والبحرين وكل منتخب لديه أربع نقاط، منتخب العراق لديه نقطة ومثلها لمنتخب لبنان.

موعد مباراة عمان وقطر للناشئين

تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 المؤهلة إلى نهائيات 2023 تضم 10 مجموعات، يصعد إلى النهائيات أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان وقطر للناشئين اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 7.45 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.