مباراة عمان وقطر للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة 3 تصفيات آسيا تحت 17

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان وقطر للناشئين مباراة عمان وقطر للناشئين

يلتقي منتخب عمان للناشئين مع نظيره المنتخب القطري في مباراة حاسمة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وقطر للناشئين بتوقيت الإمارات وقطر والسعودية، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت جرينتش، كما نُقدم لكم ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 وموقف عمان والعراق وقطر والبحرين ولبنان.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وقطر للناشئين مباشر فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية، وقناة عمان الرياضية، ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة يتصدرها منتخب عمان برصيد 6 نقاط من فوزين، يليه قطر والبحرين وكل منتخب لديه أربع نقاط، منتخب العراق لديه نقطة ومثلها لمنتخب لبنان.

موعد مباراة عمان وقطر للناشئين

تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 المؤهلة إلى نهائيات 2023 تضم 10 مجموعات، يصعد إلى النهائيات أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان وقطر للناشئين اليوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 7.45 مساء بتوقيت قطر والسعودية.
الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 5.45 مساء بتوقيت جرينتش.
الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة للبطولة العربية لكرة السلة 2022 للأندية بالكويت.. مباريات الأهل…