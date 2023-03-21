مباراة عمان وكوريا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة قطر الدولية للمنتخبات تحت 23 سنة 2023

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان وكوريا الأولمبي مباراة عمان وكوريا الأولمبي

يلتقي منتخب عمان الأولمبي مع نظيره الكوري الجنوبي مساء يوم الأربعاء 22 مارس 2023 ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الدوحة الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وكوريا الجنوبية الأولمبي (تحت 23 سنة) بتوقيت مسقط بسلطنة عمان ودبي بالإمارات، تُقام تلك البطولة في قطر بمشاركة 10 منتخبات أولمبية عربية وآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وكوريا الجنوبية الأولمبي في قطر

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وكوريا الجنوبية الأولمبي تحت 23 سنة في كأس الدوحة الدولية الودية 2023 سوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية، تُقام المباراة على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، يذكر أن منتخب عمان الأولمبي سوف يلتقي في الجولة القادمة مع قيرغيزستان، على أن تكون هناك جولة أخيرة ثالثة لتحديد المراكز.

موعد مباراة عمان وكوريا الأولمبي في كأس الدوحة الدولية 2023

بطولة كأس الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات تحت 23 سنة الودية، ستكون خير إعداد للمنتخبات المشاركة في البطولة، حيث تستعد تلك المنتخبات للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، موعد مباراة عمان وكوريا الأولمبي في كأس الدوحة الدولية 2023 يوم الأربعاء 22 مارس بالأوقات التالية:
الساعة 9.30 مساء بتوقيت مسقط بسلطنة عمان ودبي بالإمارات.
الساعة 8.30 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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