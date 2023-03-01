مباراة عمان وكوريا للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023

يبدأ منتخب عمان للشباب مشواره في كأس آسيا تحت 20 سنة عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي اليوم الخميس 2 مارس 2023 ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان وكوريا الجنوبية للشباب، وموعد مباراة عمان للشباب اليوم الخميس بتوقيت مسقط وبتوقيت دبي بالإمارات وعدد من الدول الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وكوريا للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وكوريا الجنوبية للشباب مباشرة فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، تُقام بطولة كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة في دولة أوزبكستان، وهي مؤهلة إلى كأس العالم للشباب، تضم المجموعة الثالثة إلى جانب عمان وكوريا منتخبي الأردن وطاجيكستان.

موعد مباراة عمان وكوريا للشباب تحت 20

يضم دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة عدد أربع مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، بنهاية هذا الدور يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي، موعد مباراة عمان وكوريا للشباب اليوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 2 عصرا بتوقيت مسقط سلطنة عمان وفي دبي الإمارات.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية.