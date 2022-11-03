مباراة عمان ولبنان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب عمان تحت 23 سنة مع نظيره منتخب لبنان مساء يوم الأحد 6 نوفمبر 2022 ضمن مباريات اليوم الثاني للمجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الأولمبي، حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد مباراة عمان الأولمبي يوم الأحد بتوقيت مسقط والإمارات، تضم المجموعة الأولى أيضًا منتخب قطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الأولمبي في غرب آسيا تحت 23

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان ولبنان الأولمبي مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الرياضية السعودية، وقناة الكاس الرياضية، وقناة LBC اللبنانية، يذكر أن بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 تُقام في مدينة جدة السعودية بمشاركة ستة منتخبات، وتستمر البطولة حتى منتصف نوفمبر الجاري.

موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي

مباراة يوم الأحد، ستكون الأولى لمنتخب عمان، في حين لعب منتخب لبنان مع قطر في الجولة الأولى، يذكر أن القرعة قد قسمت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي في الإمارات ومسقط.