مباراة عمان ولبنان.. تعرف على موعد المقابلة الودية والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب سلطنة عمان الأول لكرة القدم نظيره اللبناني مساء اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في مباراة ودية دولية على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان ولبنان الودية، يستعد المنتخبين من خلال تلك المباراة للمشاركة في المباريات الرسمية القادمة وأهمها المشاركة في كأس أمم آسيا القادمة في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان ولبنان الودية مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية وتلفزيون لبنان، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد اللبناني لكرة القدم الرسمية على موقع اليوتيوب، تأتي مباراة اليوم خلال التوقف الدولي، حيث يُقيم المنتخب العماني معسكر تدريبي داخلي تحت قيادة مديره الفني الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش.

موعد مباراة عمان ولبنان الودية اليوم

تقابل المنتخبان العماني واللبناني من قبل 10 مرات، فاز منتخب عمان في 4 مباريات، فاز منتخب لبنان في 3 مباريات، التعادل كان في 3 مباريات، آخر مقابلة كانت ودية وأقيمت في سبتمبر 2019 وفاز الأحمر العماني 1-0 بهدف محسن الغساني، موعد مباراة عمان ولبنان الودية اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط عمان ودبي بالإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.