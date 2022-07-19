مباراة عمان ومصر للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2022 تحت 20 سنة

يلتقي منتخب عمان تحت 20 سنة مع نظيره المصري مساء يوم الخميس 21 يوليو في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 التي تُقام بالسعودية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان ومصر للشباب مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة عمان للشباب يوم الخميس بتوقيت الإمارات والسعودية، وبتوقيت سلطنة عمان وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ومصر للشباب في البطولة العربية

أكدت مصادر مُطلعة، أن 26 قناة فضائية عربية مفتوحة سوف تكون هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2022 تحت 20 سنة، لذا يمكنك مشاهدة مباراة عمان ومصر للشباب مباشرة عبر قناة عمان الرياضية وقناة الرياضية السعودية، وقناة أون سبورت، تُقام المباراة على ملعب نادي ضمك، تضم المجموعة الرابعة إلى جانب سلطنة عمان ومصر منتخب الصومال.

موعد مباراة عمان ومصر للشباب في كأس العرب

يضم دور المجموعات في كأس العرب للشباب 2022 ست مجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد لدور الثمانية (ربع النهائي) أبطال المجموعات الست، إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان ومصر للشباب يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا والسويد.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.