مباراة عمان ونيبال.. تعرف على موعد المقابلة الودية – هل ستكون منقولة على أي قناة؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان ونيبال مباراة عمان ونيبال

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيره منتخب نيبال مساء اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في مباراة دولية ودية تتخلل معسكر الأحمر العماني المقام حاليًا في دولة قطر، هذا وتتساءل كل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة عمان والنيبال وهل ستكون منقولة على أي قناة أم لا؟، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير كل أخبار تلك المقابلة والنتيجة أول بأول، كما نُقدم موعد مباراة منتخب عمان اليوم في قطر بتوقيت مسقط والسعودية، وبتوقيت دبي بالإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

1 مباراة عمان ونيبال الودية.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟
2 موعد مباراة عمان ونيبال اليوم الودية

مباراة عمان ونيبال الودية.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

كما أكدت كل المصادر، مباراة عمان والنيبال الودية اليوم الجمعة لن تكون مذاعة على أي قناة تلفزيونية، هذا وسوف نتابع معكم تفاصيل تلك المقابلة، وتشكيل المنتخب العماني، كما سنتابع معكم النتيجة أول بأول، تُقام المباراة على ملعب نادي قطر، يذكر أن منتخب عمان سوف يلعب مباراة ودية ثانية في قطر ضد المنتخب النيوزيلندي.

موعد مباراة عمان ونيبال اليوم الودية

تاريخ مواجهات عمان مع نيبال شهد 10 مباريات، فاز منتخب عمان في كل تلك المباريات العشر، طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي منتخب عمان في التصنيف 75 عالميًا في حين يأتي منتخب النيبال في المركز 168، موعد مباراة عمان ونيبال اليوم الودية اليوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنة عمان وبتوقيت دبي الإمارات.
الساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية.
الساعة 5 مساء بتوقيت لندن، إنجلترا.
الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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