مباراة عمان ونيوزيلندا.. تعرف على موعد المقابلة الودية – وهل ستكون منقولة على أي قناة؟

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيره منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الخميس 9 يونيو 2022 على استاد المدينة التعليمية في قطر أحد ملاعب مونديال 2022 في مباراة ودية دولية، حيث نُجيب من خلال هذا التقرير عن سؤال يشغل الجماهير بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان ونيوزيلندا وهل ستكون منقولة أم غير منقولة، كما نُقدم موعد مقابلة عمان الودية اليوم في قطر بتوقيت دبي بالإمارات وبتوقيت مسقط والسعودية، وبتوقيت جرينتش.

مباراة عمان ونيوزيلندا الودية.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان ونيوزيلندا اليوم فالمباراة ستكون مغلقة، ولن تكون منقولة على أي قناة، حيث أكدت عدة مصادر، أن الجانب النيوزيلندي هو من طلب عدم إذاعة تلك المباراة، يذكر أن منتخب نيوزيلندا يلتقي مع كوستاريكا قريبًا في ملحق التأهل إلى مونديال قطر 2022.

موعد مقابلة عمان ونيوزيلندا الودية في قطر اليوم

تاريخ مواجهات عمان ونيوزيلندا شهد 6 مواجهات، فاز منتخب نيوزيلندا في 4، فاز منتخب عمان في مباراة واحدة، والتعادل في مباراة، ترتيب منتخب عمان طبقًا لتصنيف (الفيفا) في المركز 75 ونيوزيلندا في المركز 101، موعد مباراة عمان ونيوزيلندا الودية في قطر اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي الإمارات ومسقط سلطنة عمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش، إنجلترا.