القنوات الناقلة لمباراة عُمان وقطر.. تعرف على الموعد والتردد

يحل المنتخب العُماني ضيفًا على العنابي القطري مساء غدًا الإثنين في اللقاء المرتقب ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نُجيب من خلال هذا التقرير الرياضي عن السؤال الذي يشغل الجميع حول القنوات الناقلة لمباراة عُمان وقطر، كما نستعرض موعد اللقاء وأهم الأخبار عنه، هذا ويأمل المنتخب العُماني في تحقيق خطوة نحو التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، بينما يريد المنتخب القطري الإنفراد أكثر بالصدارة.

مباراة عُمان وقطر وترتيب المجموعة الخامسة

قبل موعد مباراة عُمان وقطر في تصفيات المونديال، ينفرد العنابي بقوة صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، بينما منتخب سلطنة عُمان يأتي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بينما يأتي المنتخب الأفغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم الهند رابعة ولها 3 نقاط، وفي المركز الخامس والأخير يأتي منتخب بنجلاديش برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة عُمان وقطر

كل الجماهير حول العالم، سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عُمان وقطر مباشرة على قناة فضائية مفتوحة مجانية، حيث تذيع مبارة منتخب عُمان اليوم في قطر قناة bein sports HD المفتوحة، وتقدم القناة الاستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي في الخليج العربي وآسيا، تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر العرب سات 11566 أفقي، المعلق على المباراة حسن العيدروس.

موعد مباراة عُمان وقطر في تصفيات كأس العالم 2022

خاض المنتخب العُماني معسكر تدريبي في دبي قبل السفر إلى الدوحة لاستئناف مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، يقود المنتخب المدرب الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش، حيث قال مدرب منتخب عُمان “ندخل المباراة للفوز، هدفنا صدارة المجموعة، نقابل أفضل منتخب في آسيا”، موعد مباراة عُمان وقطر في التصفيات في الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت عمان.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر.