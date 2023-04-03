مباراة فحمان والاتحاد المنستيري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023

يلتقي نادي فحمان اليمني مع الاتحاد المنستيري التونسي مساء يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان 2023)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة فحمان والاتحاد المنستيري التونسي، وموعد مباراة فحمان في البطولة العربية بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فحمان والاتحاد المنستيري

بخصوص قنوات تذيع مباراة فحمان والاتحاد المنستيري في ذهاب البطولة العربية فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس القطرية وقنوات أبوظبي الرياضية وقناة SSC السعودية، ملعب المباراة هو استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وهو ملعب فحمان أبين، على أن تُقام مباراة العودة في تونس.

موعد مباراة فحمان والاتحاد المنستيري

الفائز من مواجهتي الذهاب العودة بين البطلين اليمني والتونسي سوف يتأهل للدور الثاني من البطولة ليقابل الفائز من السيب اليمني والمحرق البحريني، الفريق الفائز بعد ذلك يتأهل لدور المجموعات لينضم لمجموعة الزمالك والنصر السعودي، موعد مباراة فحمان والاتحاد المنستيري في ذهاب البطولة العربية يوم الأربعاء بالأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.