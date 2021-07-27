مباراة قطر وأمريكا.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي الكأس الذهبية 2021

يبحث نجوم المنتخب القطري لكرة القدم عن تسجيل إنجاز تاريخي لبلادهم عند مواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة قبل نهائي الكأس الذهبية 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد والقنوات الناقلة وأخبار مباراة قطر وأمريكا مباشرة في نصف النهائي، حيث تُقام تلك المباراة مساء الخميس 29 يوليو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة 30 يوليو 2021 بتوقيت قطر والسعودية والكويت والإمارات، هذا وتترقب كل الجماهير العربية تلك القمة الكروية الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأمريكا

طبقًا لأخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، يأتي منتخب قطر في المركز 58 بين منتخبات العالم، على حين يأتي منتخب أمريكا في الترتيب 20 عالميًا، الفائز من موعد مباراة قطر في قبل نهائي الكأس الذهبية يتأهل للنهائي ليقابل الفائز من مباراة كندا والمكسيك، القنوات الناقلة لمباراة قطر وأمريكا مباشرة سوف تكون قناة الكأس 3 المفتوحة، كما تذيع مباراة الأدعم قناة beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة قطر وأمريكا في قبل نهائي الكأس الذهبية 2021

تُقام المباراة على ملعب اوستن إف سي، وقد وصلت طائرة المنتخب القطري إلى مدينة أوستن منذ ساعات، تأهل منتخب قطر إلى دور الثمانية من الكأس الذهبية بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة، ثم تغلب الأدعم على السلفادور في ربع النهائي بنتيجة 3-2، منتخب أمريكا أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثانية، قبل أن يتغلب على جامايكا في ربع النهائي بهدف دون رد، موعد مباراة قطر وأمريكا في الأوقات التالية:

الساعة 2.30 فجر الجمعة بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 3.30 فجر الجمعة بتوقيت دبي.

الساعة 1.30 فجر الجمعة بتوقيت ألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا.